Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı 196 santimetreyle en çok Davraz, 15 santimetreyle ise en az Ladik'te ölçüldü05 Mart 2019 Salı 14:07
KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Davraz'da kaydedildi.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 196, Ergan'da 195, Uludağ'da 166, Kartepe'de 155, Ilgaz'da 148, Kartalkaya'da 144, Erciyes'te 133, Palandöken'de 107, Yıldızdağı'nda 95, Sarıkamış'ta 92, Denizli'de 77, Saklıkent'te 69, Kop'ta 48, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 30, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın tahmin edilen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
06.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
ÇB
-5
7
Elmadağ
KKY
-1
7
Erciyes
HKY
-6
1
Ilgaz
HKY
-3
3
Kartalkaya
KY
-2
3
Kartepe
Y
0
7
Ladik
KKY
1
7
Nemrut Dağı
PB
-6
-1
Palandöken
AB
-6
-2
Sarıkamış
ÇB
-9
-1
Uludağ
Y
-1
6
Yıldızdağı
ÇB
-3
3
Yıldıztepe
HKY
-2
5
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)
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