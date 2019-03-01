Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 196 santimetreyle Nemrut, en az 20 santimetreyle Ladik'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 196, Ergan'da 195, Davraz'da 188, Kartepe'de 186, Uludağ'da 168, Ilgaz'da 150, Erciyes ve Kartalkaya'da 138, Palandöken 110, Sarıkamış'ta 104, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 75, Denizli'de 70, Kop'ta 53, Yıldıztepe'de 45, Yalnızçam'da 28, Ladik'te ise 20 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 01.03.2019 En düşük En yüksek Davraz AB -9 4 Elmadağ AB -8 3 Erciyes PB -16 -6 Ilgaz P -10 0 Kartalkaya S -11 0 Kartepe PB -6 3 Ladik S -6 0 Nemrut Dağı S -10 -2 Palandöken PB -15 -6 Sarıkamış PB -16 -4 Uludağ PB -9 2 Yıldızdağı PB -11 0 Yıldıztepe S -9 2 (AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)

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