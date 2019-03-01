Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 196 santimetreyle Nemrut, en az 20 santimetreyle Ladik'te ölçüldü01 Mart 2019 Cuma 12:07
KASTAMONU (AA) - Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 196 santimetreyle Nemrut'ta kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 196, Ergan'da 195, Davraz'da 188, Kartepe'de 186, Uludağ'da 168, Ilgaz'da 150, Erciyes ve Kartalkaya'da 138, Palandöken 110, Sarıkamış'ta 104, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 75, Denizli'de 70, Kop'ta 53, Yıldıztepe'de 45, Yalnızçam'da 28, Ladik'te ise 20 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
01.03.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
AB
-9
4
Elmadağ
AB
-8
3
Erciyes
PB
-16
-6
Ilgaz
P
-10
0
Kartalkaya
S
-11
0
Kartepe
PB
-6
3
Ladik
S
-6
0
Nemrut Dağı
S
-10
-2
Palandöken
PB
-15
-6
Sarıkamış
PB
-16
-4
Uludağ
PB
-9
2
Yıldızdağı
PB
-11
0
Yıldıztepe
S
-9
2
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu)
YORUM YAZ