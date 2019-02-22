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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı, en fazla 195 santimetreyle Ergan'da, en az 15 santimetreyle Ladik'te ölçüldü

22 Şubat 2019 Cuma 12:06
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında kar kalınlığı, en fazla, 195 santimetreyle Ergan'da belirlendi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 193, Nemrut'ta 185, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 135, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Yıldızdağı da 86, Sarıkamış'ta 85, Saklıkent'te 60, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 36, Yalnızçam'da 25, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez

22.02.2019

En düşük

En yüksek

Davraz

ÇB

-5

4

Elmadağ

PB

-2

4

Erciyes

S

-10

0

Ilgaz

P

-6

2

Kartalkaya

P

-6

1

Kartepe

ÇB

-2

3

Ladik

P

-3

3

Nemrut Dağı

P

-10

-3

Palandöken

PB

-10

-4

Sarıkamış

PB

-11

1

Uludağ

KY

-4

2

Yıldızdağı

S

-3

2

Yıldıztepe

P

-6

4

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:06
  1. Kar Kalınlığı
  2. kar yağışı
  3. Kastamonu
  4. Kayak merkezleri

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