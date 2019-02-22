Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı, en fazla 195 santimetreyle Ergan'da, en az 15 santimetreyle Ladik'te ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında kar kalınlığı, en fazla, 195 santimetreyle Ergan'da belirlendi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 193, Nemrut'ta 185, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 135, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Yıldızdağı da 86, Sarıkamış'ta 85, Saklıkent'te 60, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 36, Yalnızçam'da 25, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 22.02.2019 En düşük En yüksek Davraz ÇB -5 4 Elmadağ PB -2 4 Erciyes S -10 0 Ilgaz P -6 2 Kartalkaya P -6 1 Kartepe ÇB -2 3 Ladik P -3 3 Nemrut Dağı P -10 -3 Palandöken PB -10 -4 Sarıkamış PB -11 1 Uludağ KY -4 2 Yıldızdağı S -3 2 Yıldıztepe P -6 4 (ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

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