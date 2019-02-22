Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı, en fazla 195 santimetreyle Ergan'da, en az 15 santimetreyle Ladik'te ölçüldü22 Şubat 2019 Cuma 12:06
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında kar kalınlığı, en fazla, 195 santimetreyle Ergan'da belirlendi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 195, Davraz'da 193, Nemrut'ta 185, Uludağ'da 167, Ilgaz'da 135, Erciyes'te 125, Kartalkaya'da 121, Kartepe'de 119, Palandöken'de 88, Yıldızdağı da 86, Sarıkamış'ta 85, Saklıkent'te 60, Denizli'de 55, Yıldıztepe'de 38, Kop'ta 36, Yalnızçam'da 25, Ladik'te ise 15 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
22.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
ÇB
-5
4
Elmadağ
PB
-2
4
Erciyes
S
-10
0
Ilgaz
P
-6
2
Kartalkaya
P
-6
1
Kartepe
ÇB
-2
3
Ladik
P
-3
3
Nemrut Dağı
P
-10
-3
Palandöken
PB
-10
-4
Sarıkamış
PB
-11
1
Uludağ
KY
-4
2
Yıldızdağı
S
-3
2
Yıldıztepe
P
-6
4
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)
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