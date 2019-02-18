Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 198 santimetreyle Davraz'da, en az 20 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 18.02.2019 En düşük En yüksek Davraz S -5 5 Elmadağ S -3 4 Erciyes S -10 -3 Ilgaz S -6 2 Kartalkaya S -8 3 Kartepe S -5 3 Ladik ÇB -5 4 Nemrut Dağı S -14 -4 Palandöken ÇB -12 -3 Sarıkamış PB -11 -1 Uludağ AB -7 5 Yıldızdağı S -4 3 Yıldıztepe S -5 6 (S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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