Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 198 santimetreyle Davraz'da, en az 20 santimetreyle Kop'ta ölçüldü18 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında Davraz'da kar kalınlığı 198 santimetre olarak ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Davraz'da 198, ve Ergan'da 197, Nemrut'ta 196, Uludağ'da 170, Ilgaz'da 141, Kartepe'de 130, Kartalkaya'da 123, Erciyes'te 113, Palandöken'de 92, Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yıldızdağı'nda 85, Saklıkent'te 73, Denizli'de 70, Yıldıztepe'de 40, Yalnızçam'da 32, Ladik'te 21 ve Kop'ta 20 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
18.02.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
S
-5
5
Elmadağ
S
-3
4
Erciyes
S
-10
-3
Ilgaz
S
-6
2
Kartalkaya
S
-8
3
Kartepe
S
-5
3
Ladik
ÇB
-5
4
Nemrut Dağı
S
-14
-4
Palandöken
ÇB
-12
-3
Sarıkamış
PB
-11
-1
Uludağ
AB
-7
5
Yıldızdağı
S
-4
3
Yıldıztepe
S
-5
6
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)
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