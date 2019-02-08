Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 172 santimetreyle Uludağ'da, en az 16 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 172 santimetreyle Uludağ'da ölçüldü. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığının Uludağ'da 172, Nemrut'ta 168, Ilgaz'da 147, Kartalkaya'da 129, Erciyes'te 103, Kartepe'de 96, Yıldızdağı'nda 92, Konaklı'da 90, Palandöken'de 89, Denizli'de 87, Sarıkamış'ta 81, Saklıkent'te 74, Yıldıztepe'de 49, Yalnızçam'da 22, Ladik'te 21 ve Kop'ta 16 santimetre olduğu belirlendi. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Merkez 08.02.2019 En düşük En yüksek Davraz KY -3 1 Elmadağ KY 0 1 Erciyes KY -6 1 Ilgaz KY -3 0 Kartalkaya HKY -4 -2 Kartepe KY -2 -1 Ladik KKY 1 5 Nemrut Dağı KY -7 -3 Palandöken KY -5 1 Sarıkamış HKY -4 3 Uludağ HKY -5 -2 Yıldızdağı ÇB -3 0 Yıldıztepe KY -3 2 (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

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