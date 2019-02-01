Kayak merkezlerinde son durum Kar kalınlığı en fazla 173 santimetreyle Uludağ'da, en az 16 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

KASTAMONU (AA) -Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 173 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 173, Davraz'da 167, Nemrut'ta 159, Ilgaz'da 149, Kartalkaya'da 117, Erciyes'te 116, Yıldızdağı'nda 103, Kartepe'de 102, Denizli'de 98, Palandöken'de 94, Konaklı'da 83, Sarıkamış'ta 78, Saklıkent'te 76, Yıldıztepe'de 51, Ladik'te 30, Yalnızçam'da 22 ve Kop'ta 16 santimetre olarak ölçüldü. Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez 01.02.2019 En düşük En yüksek Davraz PB -5 4 Elmadağ HKY -2 1 Erciyes HKY -8 -4 Ilgaz KY -4 -1 Kartalkaya HKY -5 -3 Kartepe HKY 0 2 Ladik KKY 1 3 Nemrut Dağı KY -9 -3 Palandöken HKY -9 -2 Sarıkamış KY -7 0 Uludağ KY -4 0 Yıldızdağı HKY -2 -2 Yıldıztepe KY -2 0 (KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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