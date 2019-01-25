Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 153 santimetreyle Uludağ'da kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Uludağ'da 153, Kartalkaya ve Ilgaz'da 133, Davraz'da 132, Kartepe'de 124, Yıldızdağı'nda 122, Nemrut'ta 121, Erciyes'te 115, Palandöken'de 95, Denizli'de 85, Sarıkamış'ta 82, Konaklı'da 72, Yıldıztepe'de 57, Saklıkent'te 42, Ladik'te 28, Yalnızçam'da 21 ve Kop'ta 14 santimetre olarak belirlendi.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

Merkez 26.01.2019 En düşük En yüksek Davraz KY -3 1 Elmadağ YY 1 2 Erciyes PB -8 -3 Ilgaz SY -2 0 Kartalkaya YY -2 2 Kartepe HY 4 6 Ladik PB 3 7 Nemrut Dağı ÇB -7 -2 Palandöken KY -8 -2 Sarıkamış ÇB -9 -1 Uludağ KY -2 3 Yıldızdağı ÇB 0 3 Yıldıztepe SY 0 3

(KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı)