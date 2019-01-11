0553 313 94 23

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 119 santimetreyle Kartepe'de, en az 29 santimetreyle Kop'ta ölçüldü

11 Ocak 2019 Cuma 12:37
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Ölçümlere göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 119 santimetreyle Kartepe'de oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 119, Nemrut'ta 118, Uludağ'da 115, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 107, Ilgaz'da 105, Davraz'da 102, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 90, Denizli'de 55, Konaklı'da 54, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 43, Yalnızçam'da 39, Saklıkent'te 35, Kop'ta ise 29 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.01.2019En düşükEn yüksek
DavrazKY-3 0
ElmadağÇB-6-1
ErciyesS-15-5
IlgazÇB-8-3
KartalkayaHKY-5-1
KartepeKSY 1 3
LadikPB 0 2
Nemrut DağıS-11-7
PalandökenS-14-5
SarıkamışS-15-6
UludağKY-2 0
YıldızdağıS-10-2
YıldıztepeÇB-9-3

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:37
  1. Kar Kalınlığı
  2. kar yağışı
  3. Kastamonu
  4. kayak merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KIA, en güveli üç markadan biri
    1. KIA, en güveli üç markadan biri
    2. Irak'ta bombalı saldırı! Ölü ve..
    3. THY, İstanbul Havalimanı’ndan uçuş..
    4. AK Parti Trabzon Maçka belediye başkan..
    5. Ronaldo'nun koruması Cumhur..
    6. Kayak merkezlerinde son durum
    7. Altın fiyatları
    8. Otomotivciler de teşvik istiyor
    9. Çaykur Rizespor'dan transfer bombası..
    10. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    11. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    12. "Projelerimizi İzmir'i dinleyerek..
    13. Mehmed Zahid Kotku Hazretlerinden..
    14. Cezaevi firarisi dayısının evinde..
    15. Malatya'da tarihi eser operasyonu
    16. Başkan Huysuz'dan IJF Başkanı'na ziyaret
    17. Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan:..
    18. İkinci el oto alımında yeni kriter
    19. Gayrimenkule ekspertiz zorunluluğu..
    20. 13 banka, KOBİ’lere 6 ay ödemesiz..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı
    Nefes kesen operasyon! Jandarma komutanı böyle yakalandı

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama