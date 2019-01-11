Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 119 santimetreyle Kartepe'de, en az 29 santimetreyle Kop'ta ölçüldü11 Ocak 2019 Cuma 12:37
KASTAMONU (AA) - Ölçümlere göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 119 santimetreyle Kartepe'de oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 119, Nemrut'ta 118, Uludağ'da 115, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 107, Ilgaz'da 105, Davraz'da 102, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 90, Denizli'de 55, Konaklı'da 54, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 43, Yalnızçam'da 39, Saklıkent'te 35, Kop'ta ise 29 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.01.2019
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|KY
|-3
|0
|Elmadağ
|ÇB
|-6
|-1
|Erciyes
|S
|-15
|-5
|Ilgaz
|ÇB
|-8
|-3
|Kartalkaya
|HKY
|-5
|-1
|Kartepe
|KSY
|1
|3
|Ladik
|PB
|0
|2
|Nemrut Dağı
|S
|-11
|-7
|Palandöken
|S
|-14
|-5
|Sarıkamış
|S
|-15
|-6
|Uludağ
|KY
|-2
|0
|Yıldızdağı
|S
|-10
|-2
|Yıldıztepe
|ÇB
|-9
|-3
(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)
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