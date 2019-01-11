Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Ölçümlere göre Türkiye'de en fazla kar kalınlığına sahip kayak merkezi, 119 santimetreyle Kartepe'de oldu.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 119, Nemrut'ta 118, Uludağ'da 115, Kartalkaya'da 114, Erciyes'te 107, Ilgaz'da 105, Davraz'da 102, Sarıkamış'ta 91, Palandöken'de 90, Denizli'de 55, Konaklı'da 54, Yıldızdağı'nda 50, Yıldıztepe'de 43, Yalnızçam'da 39, Saklıkent'te 35, Kop'ta ise 29 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.01.2019 En düşük En yüksek Davraz KY -3 0 Elmadağ ÇB -6 -1 Erciyes S -15 -5 Ilgaz ÇB -8 -3 Kartalkaya HKY -5 -1 Kartepe KSY 1 3 Ladik PB 0 2 Nemrut Dağı S -11 -7 Palandöken S -14 -5 Sarıkamış S -15 -6 Uludağ KY -2 0 Yıldızdağı S -10 -2 Yıldıztepe ÇB -9 -3

(KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)