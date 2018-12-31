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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 135 santimetre ile Kartepe'de, en az 10 santimetre ile Denizli'de ölçüldü

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 135 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 135, Kartalkaya'da 130, Nemrut'ta 92, Palandöken'de 84, Uludağ'da 75, Erciyes'te 69, Ilgaz'da 59, Davraz'da 44, Kop'ta 37, Çambaşı'da 32, Konaklı'da 29, Ladik ve Yalnızçam'da 27, Yıldıztepe'de 24, Saklıkent'te 16 ve Denizli'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 31.12.2018En düşükEn yüksek
DavrazPB-8 0
ElmadağP-8-5
ErciyesS-14-9
IlgazP-12-8
KartalkayaS-12-7
KartepeS-6-2
LadikS-9-2
Nemrut DağıKY-9-5
PalandökenKY-11-6
SarıkamışKY-11-2
UludağS-7-3
YıldızdağıS-10-7
YıldıztepeP-11-6

(S: Sis, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu)



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
  1. kar yağışı
  2. Kastamonu
  3. Kayak merkezleri

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