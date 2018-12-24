Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 81 santimetre ile Kartepe'de, en az 3 santimetre ile Salda'da ölçüldü24 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 81 santimetre ile Kartepe oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 81, Erciyes'te 76, Kartalkaya'da 74, Nemrut'ta 73, Palandöken'de 56, Uludağ'da 47, Ilgaz'da 40, Davraz'da 39, Konaklı'da 25, Saklıkent'te 19, Kop'ta 16, Yıldıztepe'de 10, Karaboğazı ve Yıldızdağı'nda 8, Çambaşı'nda 7 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2018
|En düşük
|En yüksek
|Davraz
|S
|-4
|5
|Elmadağ
|ÇB
|-3
|0
|Erciyes
|KY
|-8
|-4
|Ilgaz
|HKY
|-6
|-2
|Kartalkaya
|KY
|-6
|-3
|Kartepe
|ÇB
|-1
|5
|Ladik
|KY
|-2
|1
|Nemrut Dağı
|KY
|-7
|-4
|Palandöken
|KY
|-8
|-2
|Sarıkamış
|KY
|-9
|-1
|Uludağ
|ÇB
|-4
|1
|Yıldızdağı
|KY
|-3
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-4
|-0
(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )
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