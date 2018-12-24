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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 81 santimetre ile Kartepe'de, en az 3 santimetre ile Salda'da ölçüldü

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 81 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 81, Erciyes'te 76, Kartalkaya'da 74, Nemrut'ta 73, Palandöken'de 56, Uludağ'da 47, Ilgaz'da 40, Davraz'da 39, Konaklı'da 25, Saklıkent'te 19, Kop'ta 16, Yıldıztepe'de 10, Karaboğazı ve Yıldızdağı'nda 8, Çambaşı'nda 7 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2018En düşükEn yüksek
DavrazS-4 5
ElmadağÇB-3 0
ErciyesKY-8-4
IlgazHKY-6-2
KartalkayaKY-6-3
KartepeÇB-1 5
LadikKY-2 1
Nemrut DağıKY-7-4
PalandökenKY-8-2
SarıkamışKY-9-1
UludağÇB-4 1
YıldızdağıKY-3 0
YıldıztepeHKY-4-0

(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:27
  1. Kar Kalınlığı
  2. Kastamonu
  3. Kayak merkezleri

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