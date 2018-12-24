Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 81 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 81, Erciyes'te 76, Kartalkaya'da 74, Nemrut'ta 73, Palandöken'de 56, Uludağ'da 47, Ilgaz'da 40, Davraz'da 39, Konaklı'da 25, Saklıkent'te 19, Kop'ta 16, Yıldıztepe'de 10, Karaboğazı ve Yıldızdağı'nda 8, Çambaşı'nda 7 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2018 En düşük En yüksek Davraz S -4 5 Elmadağ ÇB -3 0 Erciyes KY -8 -4 Ilgaz HKY -6 -2 Kartalkaya KY -6 -3 Kartepe ÇB -1 5 Ladik KY -2 1 Nemrut Dağı KY -7 -4 Palandöken KY -8 -2 Sarıkamış KY -9 -1 Uludağ ÇB -4 1 Yıldızdağı KY -3 0 Yıldıztepe HKY -4 -0



(S: Sis, ÇB: Çok bulutlu,KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı )

