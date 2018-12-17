Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 73 santimetre ile Ergan oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Ergan'da 73, Nemrut'ta 72, Palandöken'de 60, Kartalkaya'da 58, Erciyes'te 57, Sarıkamış ve Kartepe'de 56, Uludağ'da 38, Ilgaz'da 33, Konaklı'da 29, Davraz'da 26, Saklıkent'te 20, Kop'ta 14, Denizli'de 11, Yıldıztepe'de 10 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2018 En düşük En yüksek Erciyes

ÇB -2 0 Ilgaz

YY -3 4 Kartalkaya KY -2 4 Kartepe

YY 2 5 Nemrut Dağı KY -6 3 Palandöken KY -5 -2 Sarıkamış KY -6 -1 Uludağ ÇB 0 3 Yıldıztepe YY -2 5

(ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, YY: Yağmur yağışlı )