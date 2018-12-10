Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 66 santimetre ile Kartepe'de, en az ise 6 santimetre ile Yıldız Dağı'nda ölçüldü10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|11.12.2018
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|KY
|-2
|0
|Ilgaz
|KY
|-3
|-2
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-3
|Kartepe
|KKY
|-2
|-1
|Nemrut Dağı
|KY
|-5
|-2
|Palandöken
|KY
|-3
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-3
|1
|Uludağ
|KY
|-4
|-2
|Yıldıztepe
|KY
|-3
|-1
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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