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Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 66 santimetre ile Kartepe'de, en az ise 6 santimetre ile Yıldız Dağı'nda ölçüldü

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 66 santimetre ile Kartepe oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartepe'de 66, Nemrut'ta 53, Saklıkent ve Palandöken'de 37, Kartalkaya 34, Sarıkamış'ta 33, Ilgaz'da 19, Konaklı'da 16, Uludağ'da 15, Davraz'da 12, Ergan ve Yıldıztepe'de 10, Ladik'te 8 ve Yıldız Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 11.12.2018 En düşükEn yüksek
Erciyes
KY-2 0
Ilgaz
KY-3-2
Kartalkaya KY-7-3
Kartepe
KKY-2-1
Nemrut Dağı KY-5-2
PalandökenKY-3-1
SarıkamışKY-3 1
UludağKY-4-2
YıldıztepeKY-3-1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  1. kar yağışı
  2. Kastamonu
  3. Kayak merkezleri

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