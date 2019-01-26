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Kayak merkezinde mahsur kalanların kurtarılması

Denizli Kayak Merkezi'nde tipi nedeniyle mahsur kalanları kurtarma çalışması, verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeninde başlatıldı - Vali Hasan Karahan: - "Vatandaşlarımızı kurtarma çalışmasını ekiplerimiz kötü hava şartlarına rağmen sürdürüyor"

26 Ocak 2019 Cumartesi 08:03
Kayak merkezinde mahsur kalanların kurtarılması

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, fırtına ve tipi nedeniyle Denizli Kayak Merkezi'nde mahsur kalanları kurtarma çalışmasına yeniden başlandığını bildirdi.

Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi Bozdağ Dağı üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan karayolu nedeniyle sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışmasına verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan karayolunu açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman araçların yolları açmakta zorlandığı görüldü. Kar kürüme araçları ve dozerler yolda güçlükle ilerliyor.

Tesislerde mahsur kalanlar yaklaşık 12 saattir kurtarılmayı bekliyor.

Öte yandan bölgede kar yağışının yeniden etkisini artırdığı görüldü.

Vali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan Denizli Kayak Merkezi'nin yolunu açmak için ekiplerin seferber olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızı kurtarma çalışmasını ekiplerimiz kötü hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımız sıcak ve güvenli bir ortamda kalıyorlar." dedi.


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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 08:03
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