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Son dakika! Kayak merkezinde yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın İtalya sınırına yakın konumdaki Courchevel bölgesinde bulunan kayak merkezinde çıkan yangın sonucu, en az 2 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Yaralılardan ağır olan 4 kişi, helikopterle hastanelere taşındı.

20 Ocak 2019 Pazar 13:06
Son dakika! Kayak merkezinde yangın faciası! Ölü ve yaralılar var

Fransa'daki bir kayak merkezinde çıkan yangın felakete yol açtı. İtalya sınırına yakın konumdaki Courchevel'den yükselen alevler en az iki can kaybına neden oldu.

Fransız yetkililer, yangında yaralanan 22 kişiden dördünün durumunun ağır olduğunu bildiriyor. Ağır yaralı felaketzedeler helikopterle hastanelere taşındı.

Pazar sabahı gün doğarken başlayan yangın, ahşap binaları tutuşturdu.

Reuters haber ajansı, yetmiş itfaiyecinin alevleri söndürmek için çaba gösterdiğini aktarıyor.

Sosyal medyada, itfaiyecilerin üç katlı oteldeki tatilcileri dışarı çıkardığını gösteren görüntüler yayınlandı.

Bir kayıtta ise, en az bir kişinin alevlerden kaçmak için pencereden atladığı görüldü.

Fransız medyası, kayak merkezinde aralarında yabancıların da bulunduğu 60 çalışanın olduğunu haberlerine taşıdı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 13:06
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