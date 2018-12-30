Kayak merkezinde arızalanan telesiyejde mahsur kaldılar
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyejde çok sayıda kişi mahsur kaldı- Jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları mahsur kalanların bazılarını kurtarırken, bazılarını tahliye işlemlerini sürdürüyor30 Aralık 2018 Pazar 16:05
KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayak severleri taşıyan telesiyej henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etmeye başladı.
Jandarma ve diğer personelin telesiyejde mahsur kalanları tahliye işlemi sürüyor.
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