Kayağa gidecekler bavulunun11.com'dan dolduruyor

İSTANBUL (AA)- E-ticaret platformu n11.com, Spor & Outdoor kategorisindeki birçok ürünü kayak tatiline gidecek olanlar için bir araya getiriyor.

Yarı yıl tatilinde talep edilen tatil seçeneklerinden biri olan kayak tatiline özel snowboardlar, kayaklar, kayak malzeme ve ekipmanları ile kar kıyafetleri n11.com’da kar tatili sevenlerini bekliyor.



Yarı yıl tatili için çeşitli seçenekler sunan e-ticaret platformu n11.com, tatili kayak ve snowboard yaparak geçirecek olan aileler, gençler ve yetişkinler için tatil malzeme ve ekipmanlarını bir araya topluyor. Kar kıyafetleri, aksesuar ve ekipmanları n11.com’un Spor&Outdoor kategorisinde satışa sunuluyor.



Kayak kıyafetleri arasında yer alan kayak pantalonları, ayakkabı ve kayak montları suya ve rüzgara dayanıklı bir şekilde tasarlanırken termal kayak çorap ve içlikleri vücut ısısının dengede kalmasını sağlıyor. Kayak kaskı, gözlük ve batonu kayak sporunu yaparken güvenliği elden bırakmamak için bavullarda yerini alıyor. Sömestir tatilini kış sporlarıyla geçirmek isteyenler farklı marka ve modelde birçok kayak kıyafet ve ekipmanı için n11.com’u ziyaret ediyor.

