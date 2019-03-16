0553 313 94 23

Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

Çankırı’da üretilen ‘Kaya Tuzu’ ürünün Kahramanmaraş’ta satışını yapan Mahmut Yiğit, astım ve bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kaya tuzunun kullanıldığını söyledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:01
Kaya tuzuyla sağlıklarına kavuşuyorlar

Çankırı’da üretilen ‘Kaya Tuzu’ ürünün Kahramanmaraş’ta satışını yapan Mahmut Yiğit, astım ve bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kaya tuzunun kullanıldığını söyledi.

 

Çankırı’da kaya mağaralarından çamur ve kalıp halinde çıkarılan tuz, çeşitli işlemlerin ardından satışa sunuluyor. Kahramanmaraş’ta 24 Mart tarihine kadar açık kalacak ve 70 ilden gelen yöresel ürünler fuarında satış yapan Mahmut Yiğit, sağlık açısından kaya tuzunun faydasını anlattı.

 

Kaya tuzu taşının içinde bulunan lambaların sıcaklığı sayesinde tuzun buharlaşarak havaya karıştığını söyleyen Yiğit, etrafta bulunan negatif enerjinin pozitif enerjisine dönüşmesine katkı sunduğunu söyledi. Sofralık tuz şeklinde de satışlarının yapıldığını söyleyen Yiğit, Prof. Dr. Canan Karatay’ın da kaya tuzu kullanma tavsiyesini hatırlattı. Kaya tuzunun fiyatını 50 lira olduğunu kaydeden Yiğit, “Kahramanmaraş’a Çankırı’da kaya mağaralarından çıkan kaya tuzlarını getirdik. 5 yıldır Kahramanmaraş’a geliyoruz. Bu kaya tuzlarında rafine iyot sistemi yok, sadece kesilme ve yıkanma işleminden geçiriliyor. Bu ürünler kayalar ve çamur halinde çıktıktan sonra bu hale geliyor. Bu kaya tuz lambası astım, bronşit, migren, baş ağrısı ve damar tıkanıklığı gibi hastalıklara iyi geliyor. Ayaklarda tırnak batması, nasır gibi hastalıklara da iyi geliyor. Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay’ın tavsiyesidir tuz lambası. Bu saydığımız hastalığı bulunan insanların odasında bu lambaların bulunması gerekir. Çankırı’nın sofralık kaya tuzları vardır onlarda tansiyon yükseltmez ve şeker dengeleme özelliğine sahiptir. Bu kayalarımızın içine lamba ekliyoruz hem aksesuar olarak görüntüsü iyi oluyor, hem de sağlık açısından kullanıyorlar. Tuz lambasının içinde bulunan lambanın yaydığı buhar sayesinde tuz günden güne eriyerek enerjisini dışarı aktarmış oluyor. 50 liraya sattığımız ürünlerimiz 5 yıl ömrü vardır ve tuz lambasının negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiğini de söyleyebiliriz”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:01
  1. Kahramanmaraş
  2. Çankırı
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LTSO’dan istihdam seferberliği
    1. LTSO’dan istihdam seferberliği
    2. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    3. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    4. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    5. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    6. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    7. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    8. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    9. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    10. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    11. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    12. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    13. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    14. Genç iş adamının acı sonu
    15. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    16. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    17. Şehit güvenlik korucu Ertaş için..
    18. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    19. Bursa’da kamyonetle kamyon çarpıştı
    20. Kadıköy'de yangın
    21. Ilıca Sarıkız Kadınlar ve Erkekler..
    22. Başkan Gürün’den 18 Mart Çanakkale..
    23. Beyin kanaması geçiren İsmet Özel..
    24. Dumlupınar şiiri, sosyal medyada büyük..
    25. Şalvarlı kadınlar hayatlarında ilk kez..
    26. Refüje çarpan otomobilin şoförü..
    27. Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü..
    28. Göçmen kaçakçısı 2 kişi adliyeye sevk..
    29. Eğitim Bir-Sen hizmet binasını Genel..
    30. Detaylar belli oldu! SGK personel alacak
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler