Kaya ’Şoför esnafımızla her daim beraberiz’

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, Safranbolu’da hizmet veren servis şoförleri ile bir araya geldi.

Gerek ev, gerekse esnaf ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgi ve alakasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Kaya, “Şoför esnafımız önemli bir sorumluluğa sahip. Her gün yüzlerce can sizlere emanet. Zaman zaman aksaklıklar yaşanabiliyor bunların farkındayız. Bu noktada karşılaşacağınız sorunlarda sizin için elimizden gelen gayreti göstereceğimize emin olabilirsiniz ” dedi.

Şoför esnafı ile her daim birlikte, hasbihal halinde olduklarını kaydeden Kaya, “Sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Bu yönde sizlerle birlikte istişare içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Türkiye’de belediyeciliğin en güzel örneklerinin AK Parti ile başladığını ifade eden Ali Kaya; "Uzun süredir siyasette milletimize hizmet etmenin gayreti içerisinde oldum. Hizmete devam edeceğim. 2002 yılında ülkemiz AK Parti ile tanıştı ve Türkiye’de birçok şey değişti. Belediyecilikte, Ulaşımda, Turizmde, Teknolojide, Bilimde, Sanayide ve daha birçok alanda büyük ivmeler yakalandı. Biz bu Şehrin sahip olduğu potansiyeli çok iyi biliyoruz ve iktidarımızın var olan imkânları ile en iyi şekilde harmanlayarak daha ileri bir noktaya taşımak istiyoruz. Hem milletimizin, hem hemşehrilerimizin gönlünde yer edineceğiz, hem de Safranbolu’da hizmet çıtasını çok daha yukarılara çıkaracağız ” diye konuştu.