AK Parti Kabadüz İlçe Gençlik Kolları, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kabadüz İlçe Gençlik Kollarını Başkanı Samet Duran ve beraberindeki AK Gençlik Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kaya, "Gençlerimizin siyasetle iç içe olması çok güzel. Çünkü onların fikirleri, önerileri ve istekleri bizler için çok değerli. Sizlerle ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

İlçe Gençlik Kollarını Başkanı Samet Duran ise, “Gençler olarak üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.