Kaya: Ekmeği zaten pahalı tüketiyoruz
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, ekmeğe yapılması planlanan zamla ilgili olarak, Türkiye'de ekmeğin zaten pahalı olduğunu belirterek, “Dünyada 1 milyar insanın aç olduğu konuşulurken, Türkiye'de karnını ekmekle doyuran dar gelirlileri de düşünerek bu ekmek zammını kabul edilemez buluyoruz” dedi14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Fırın sayısı arttıkça işletme başına üretilen ekmeğin azaldığına dikkat çeken Kaya, fırın açmaya sınır getirildiği taktirde ekmek fiyatlarının ucuzlayacağını söyledi. Kaya, bu zamdan en çok fırıncıların şikayetçi olacağını savundu.
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