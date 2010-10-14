Kaya: Ekmeği zaten pahalı tüketiyoruz

Fırın sayısı arttıkça işletme başına üretilen ekmeğin azaldığına dikkat çeken Kaya, fırın açmaya sınır getirildiği taktirde ekmek fiyatlarının ucuzlayacağını söyledi. Kaya, bu zamdan en çok fırıncıların şikayetçi olacağını savundu.