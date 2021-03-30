Kaya Akarsu kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Kaya Akarsu öldü mü?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Kaya Akarsu neden öldü?

Tiyatro, sinema sanatçısı olan Kaya Akarsu aynı zamanda seslendirme sanatçıydı. Vatandaşlar, 'Kaya Akarsu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak usta sanatçının ölüm nedeni hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Kaya Akarsu kimdir?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya geldi. 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren Kaya Akarsu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı. Kaya Akarsu, Akasya Durağı, Oyuncak Hikayesi, Kollama, Kurtlar Vadisi Pusu, Benim Annem Bir Melek, Miras, Eksik Etek, Sessiz Fırtına, Cemile, Yeniden Çalıkuşu ve Abdülhamit Düşerken gibi daha birçok dizi ve filmde oynamıştı.

Kaya Akarsu hangi dizi ve filmde oynadı?

Akasya Durağı - 2012

Oyuncak Hikayesi 3 - 2010

Kollama - 2009-2010

Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır

Benim Annem Bir Melek - 2008

Miras - 2008

Eksik Etek - 2007

Sessiz Fırtına - 2007

Cemile - 2006

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Abdülhamit Düşerken - 2002

Cinlerle Periler - 2001

Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)

Çarli - 1999

Cumhuriyet1998

Köroğlu - 1991

Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986