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Kadın - Aile Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut nedir?
Kadın - Aile

Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut nedir?

Van başta olmak üzere Iğdır ve Doğu Karadeniz’de de sevilerek tüketilmektedir.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 19:46:00 - 2022-01-05 20:39:57
Kavut tarifi, nasıl yapılır? Kavut nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre kavut “kavrulduktan sonra öğütülmüş tahıl ununa şeker katılarak yapılan bir tür un helvası” olarak tanımlanmaktadır.

Kavut nedir?

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenmiş bir Türk tatlısıdır. Bazı kaynaklarda dovurcuk, kagut, gavut, pohin veya kogut şeklinde de anılan kavut, özetle buğday ve tahıl kavurması şeklinde tarif edilebilir. Van başta olmak üzere Iğdır ve Doğu Karadeniz’de de sevilerek tüketilmektedir. 

Kavut nasıl yapılır?

  • Yapımı için malzemeler
  • 2 su bardağı kavurga unu
  • 1 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 kahve fincanı pekmez ya da bal
  • Dövülmüş ceviz

Kavut tarifi Nasıl yapılır?

Sıvı yağ ve kavurga ununu bir tavaya alın. Un, yağı çekip rengi koyulaşana kadar kavurun. Ocaktan alıp servis tabağına aktarın. Yeneceği zaman üzerine pekmez ya da bal gezdirin. Ceviz serpip servis yapın. Afiyet olsun.

Kavut unu nedir?

Kavut, kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı şeklinde yapılan helva benzeri tatlı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da. ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır.

 

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