Kavuş: “Basın, toplumun gelişmesi ve bilinçlenmesinde en önemli aktörlerden biridir”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, basının, demokratik toplumlarınen önemli güvencelerinden biri olduğunu belirterek, kamuoyunu en hızlı ve etkili bir şekilde bilgilendirmek amacıyla zor şartlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

24 Temmuz 1908 tarihinde Türk Basını’nda sansürün kaldırılması nedeniyle her yıl 24 Temmuz gününün ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlandığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yayımladığı mesajda, “Doğru habere ve doğru bilgiye ulaşmak temel insan haklarından biridir. Bu ulvi görevi bugüne kadar fedakarane yürütmüş olan basınımızın ve gazetecilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Şu bir gerçektir ki; farklı düşüncelerin seslendirilmesinde, toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye sunulan katkı da en büyük pay basınımız ve gazetecilerimizdir. Böylesi önemli bir görevi ifa ederken dahi, en üstünden en altına kadar sektörün her kademesinde görev yapanların, büyük fedakarlıklar ve büyük özveriler gösterdiği hepimizin malumudur. Basınımız, demokrasimizin vazgeçilmezidir. Bu gerçeği, son olarak 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında bir kez daha ispatlamıştır. Basınımızın ve gazetecilerimizin, birlik ve beraberliğimize, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişiminekarşıgösterdiği dik duruş, milletten ve demokrasiden yana aldığı tavır takdire şayandır. Bu vesile ile milletimizin menfaatleri için gece gündüz demeden çalışan, mesleğinin saygınlığından taviz vermeden, halkın haber alma özgürlüğünü kullanmaları adına büyük özverilerle emek veren gazetecilerimizin ve işine aşkla sıkı sıkıya bağlı, tüm zorluklara da bu aşkla göğüs gerip, haktan hukuktan ayrılmadan topluma her açıdan önderlik eden tüm basınımızın, ‘24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.