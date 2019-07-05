Kavurucu sıcaktan bunalan genç süs şelalesinde serinledi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan bir genç, sokak ortasındaki süs şelalesinde serinledi.05 Temmuz 2019 Cuma 16:03
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kavurucu sıcaktan bunalan bir genç, sokak ortasındaki süs şelalesinde serinledi.
Hissedilen sıcaklığın yaklaşık 40 derece olduğu Malkara’da bir genç, kavurucu sıcağa dayanamayınca çareyi sokak ortasında bulunan süs şelalesinin altına girmekte buldu. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Akan suyun altında serinleyen gencin bir hayli keyifli olduğu gözlendi.
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