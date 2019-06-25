Kavurucu sıcak altında dev şemsiye ile halay Gaziantep’te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.

Gaziantep’te yaklaşık 40 derece sıcakta yapılan düğünde vatandaşlar dev şemsiyeyle halay çekti.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde Kaya ailesinin düğününde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Dilan ve Savaş Kaya çiftinin düğününe katılanlar halay çekmek için piste çıktı. Aşırı sıcakta oynamakta zorlanan Mehmet Karapolat ve Muzaffer Kaya isimli davetliler ise dev bir şemsiyenin gölgesinde halay çekti.

Kavurucu sıcakta çekilen halayda ilginç görüntüler de ortaya çıkarken, görenlerin gülüşmelerine sebep oldu.

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