Kavuncu’dan yoğun bayram mesaisi

AK Parti Çorum milletvekili ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Erol Kavuncu, Türkiye’den yükselişinden rahatsız olanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin önünü kesmeye çalıştıklarını belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’ye diz çöktüremeyecekler” dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Ramazan bayramında yoğun bir mesai yaptı.

İskilip ve Bayat ilçelerinde düzenlenen köy şenliklerine katılan Kavuncu, vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların Ramazan bayramını kutlayan Kavuncu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayramların, dostlukların, kardeşliklerin pekiştiği, küslüklerin ortadan kalktığı, dayanışmanın arttığı zamanlar olduğuna işaret eden Kavuncu, "Bu bayramın kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ortamlar sağlayan şenliklerimizin gerçekleşmesinde emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin köylerini tanımasına vesile olan şenliklerimiz geleneksel kültürümüzün yaşaması için olmazsa olmaz. Bu sıla-i rahim buluşmasının tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim oldukça, gönlümüzde vatan sevgisi oldukça hiç kimse bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz. Ezanları kimse susturamayacak altında buluştuğumuz al bayrağımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek.Kardeşliğimiz daim oldukça Allah’ın izniyle PKK’sı, DEAŞ’ı, DHKP-C’si, FETÖ’sü Allah’ın izniyle ne bu millete zarar verebilecek nede bu cennet vatanı bölemeyecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında İstanbul seçimlerine de değinen Kavuncu, bayram dolaysıyla Çorum’a gelen İstanbul’daki seçmenlere seslendi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ile başlayan Türkiye sevdasının devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kavuncu, “İstanbul seçimleri sadece İstanbul’dan ibaret değildir. İstanbul, payitahttır. İstanbul, İslam dünyasının atan kalbidir. Beynidir. Her şeyidir. Bütün dünyanın gözü İstanbul’da. İstanbul’da 200 bin Çorumlu var.Hemşehrilerimizle birlikteİstanbul’a sahip çıkarak, birlik olarak önümüzdeki seçimlerden zaferle ayrılmamız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul ile başlayan Türkiye sevdası hikayesini devam ettirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

AK Parti’nin hizmetleriyle Türkiye’ye konfor ürettiğini dile getiren Kavuncu, bir partinin var olup olmadığını görmek isteyenlerin partilerin tabelaları yerine hizmetlerine bakmasını isteyerek,2002 yılından bugüne kadar AK Parti’nin yaptığı hizmetlerin ortada olduğuna dikkat çekti.

Kavuncu, tek dertlerinin milletin kendilerine verdiği emanetin gereğini hakkıyla yerine getirerek, Çorum ve Çorum halkına en iyi ve kaliteli hizmetleri sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kavuncu’ya programlarda Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek eşlik etti.