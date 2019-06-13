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Kavuncu, Karadağ heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Adrija Nıkolıc ve beraberindeki heyeti TBMM Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ağırladı.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:20
Kavuncu, Karadağ heyetini ağırladı

Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştiren Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Adrija Nıkolıc ve beraberindeki heyeti TBMM Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ağırladı.


Karadağ heyeti onuruna verdiği yemekte konuşan milletvekili Erol Kavuncu, Karadağ gibi güzel ve dost bir ülkenin dostluk grubu başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Önceki dönemde bu görevi TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yaptığını önemli ve güzel işlere imza atıldığını ifade eden Kavuncu, sorumlulukların farkında olduğunu belirtti.


Karadağ’ın tarihi coğrafi ve kültürel açıdan Balkan coğrafyasında Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden biri olduğuna dikkat çeken Kavuncu, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır” biz aynı duyguları paylaşıyoruz” dedi.


Sevginin karşılıklı olduğunu, parası çok olan değil dostu çok olanın güçlü olduğunu vurgulayan Kavuncu, Karadağ’ı dost olarak gördüklerinin altını çizdi.


Karadağ Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin Balkanlarda en yakın dost, kardeş müttefiklerinden olduğunun altını çizen Kavuncu, üst düzey karşılıklı ziyaretler, insani temasların yoğunluğu, siyasi, ekonomik, kültürel etkinliklerle iki ülke ilişkilerinin hızla gelişerek güven esasına dayalı kalıcı bir dostluğa dönüşeceğini kaydetti.


Kavuncu, “Bölgeyle yakın ilişki içerisinde olmamız ayrıca, bölgede tarihsel ve kültürel birlikteliğimiz olan dost ve akraba topluluklarımızla ilişkilerimiz kültürel bağlarımızı kuvvetlendirmektedir” ifadelerini kullandı.


Karadağ’ın her platformda ve durumda Türkiye’ye destek olduğunu söyleyen Kavuncu, Türkiye’nin dünyada Karadağ’a yatırım yapan yabancı ülkeler arasında 4. sırada, Karadağ’ı ziyaret eden ülkeler listesinde 10. sırada yer aldığını belirtti. Dostluk Grubu Başkanı olarak görev süresi içerisinde ilişkileri en üst seviyeye taşımanın gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yapan Kavuncu, Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonunun resmi davetlisi olarak 16,17 ve 18 Eylül tarihinde Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu olarak, Karadağ’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.


Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Andrija Nıkolıc de, Türkiye’de olmanın kendilerine bir dostlarının bir arkadaşlarının evinde olma rahatlığını hissettirdiğini belirterek, Karadağ’ın geçmişte ne zaman bir sıkıntı yaşasa Türkiye’nin her zaman yardım elini uzatarak desteklerini esirgemediğini belirtti.


Bağımsızlık ilanında Karadağ Cumhuriyetini resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu hatırlatan Nıkolıc, Karadağ’ın 13 yıllık süreçte iki ülke arasında güçlü ilişkiler geliştirdiğini bundan sonrada ilişkilerin güçlenerek devam ettirileceğini açıkladı.


Nıkolıc, diplomasi bir kenara bırakıldığında iki ülke arasında samimi bir dostluk olduğunu her daim bu samimi dostluğun devam ettirileceğini vurguladı.


Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu ve beraberindeki heyet daha sonra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkur’la birlikte önceki dönemde Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürütmüş olanTBMM Başkanı Prof. Dr. Ve Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eş Başkanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyaretlerde iki ülke arasındaki ilişkiler masaya yatırılarak ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde Karadağ’a bir ziyaret gerçekleştireceği bu ziyaret kapsamında yapılması gereken hazırlık çalışmaları üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:20
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