Kavun smoothie tarifi ve püf noktaları! O Türkiye'nin bilinmeyen lezzeti meyve ile içini böyle pişirin!

Yaz bitti ama halen sıcaklar ve kavunlar bitmediğine göre; çilek, muz, karadut, kavun gibi uyacağını düşündüğüm her meyve ile yaz boyunca yapıp, severek tükettiğimiz, nerede ise öğün yerine geçebilecek bu içecekleri sıcaklar devam ettiği sürece değişik meyveler ile yapmaya devam edebiliriz.

kavun dilimleri farklı büyüklüklerde olabileceğinden, malzemeleri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Malzemeler:

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 dilim kavun

Buz parçaları

Yapılışı :

Temizlenip, kabukları soyulmuş kavun dilimleri bir süre dondurucuda bekletilip, iyice soğutulur.

Kavun, yoğurt, istenirse bir miktar toz şeker veya bal da eklenerek blenderde kavunlar püre haline gelene kadar parçalanır.

Süt de eklenerek birbirlerine iyice karışmaları sağlanır.

Ortasına batırılan pipet dik durabilecek kıvama gelene kadar gerektiğinde biraz daha kavun püresi eklenir.

İstenirse buz da eklenerek, bekletmeden servis edilir.