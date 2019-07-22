0553 313 94 23

Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kavun, satışların iyi olması nedeniyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden kavun, satışların iyi olması nedeniyle üreticilerin yüzünü güldürdü.


Yaz aylarında vatandaşların sofralarından eksik etmediği kavun tezgahlarda yerini aldı. İlk çıktığında kilosu 3 TL olan kavunun gün geçtikçe fiyatı düşerken, hem vatandaşın hem de satıcının yüzü gülüyor. Bilecik’te Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki kavun satıcısı Kadir Demirbaş kavunun şu anda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Demirbaş, "Bizim sattığımız kavunlar Osmaneli Medetli tarafından geliyor. Kilosunu 2 TL’den satıyoruz. Gayet güzel ve tatlı aroması çok harika. Alıcı da çok memnun satıcı da çok memnun. Fiyatlarımız her hafta düşüyor. Geçen hafta 3.5 liradan satılırken, bu hafta 2 lira. Önümüzdeki hafta içerisinde rayına oturur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
    1. Günün ilk yarısında en çok değer..
    2. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki..
    3. Otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
    4. Borsa ilk yarıda düştü
    5. Beyşehir’de 11. Geleneksel Dumanlı..
    6. Türkiye-Pakistan arasında ’Solucan..
    7. 10 yıl boyunca acıdan kıvrandı!..
    8. Günün ilk yarısında en çok değer..
    9. Büyükşehir Belediyesi’nden sahil boyu..
    10. Güney Kore gemisine korsan saldırısı
    11. Erdemli Belediyesi’nden Muay Thai..
    12. Erzurum Kongresi'nin 100. yılı
    13. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    14. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    15. 5D Simülatör Tırı Kahramanmaraş..
    16. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde..
    17. Çukurova Belediyesi ibadethaneleri..
    18. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    19. Avrupa’da Türk şirketlerine özel..
    20. Medipol Başakşehir’in, UEFA..
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..