Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kırıkkale’de kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren M. (20) idaresindeki 06 MKB 32 plakalı otomobil ile Ali R.K. (60) idaresindeki 34 UN 2110 plakalı otomobil kavşakta çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü Ali R.K. ile yolculardan Betül U. (3) Ömer Faruk U. (3) ve Döndü U. (36) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.