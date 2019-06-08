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Kavşakta 3 araç birbirine girdi

Zonguldak Alaplı ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığıkazada bir kişi hafif yaralandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 23:34
Kavşakta 3 araç birbirine girdi

Zonguldak Alaplı ilçesinde kavşakta 3 aracın karıştığıkazada bir kişi hafif yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Alaplı yapay şelale üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ereğli istikametine gitmekte olan Behçet A.’nin kullandığı 06 DU 9581plakalı resmi araç, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı esnada,Akçakoca istikametindengelmekteolan Derya.C idaresindeki 81 AAL 134 plakalıaraç ile Hamza İ.’nin kullandığı67 EH 562 plakalı otomobillerçarpıştılar.


Çarpmanın şiddetiyle Akçakoca istikametinden gelen 81 AAK 134otomobilde bulunan bir kişiyaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaplı Devlet hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza sonrasında üç araçta maddi hasar meydana gelirken, bir süre trafiğe kapanan yol ise Trafik polislerinin çalışması sonrası yeniden açıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 23:34
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