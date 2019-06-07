Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Gece meydana gelen kazada Bitez kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aracın süratli olduğu görülüyor.

Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.