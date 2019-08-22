Kavramların içini boşalttık mı?

Ali Lale

Toplum olarak iyiye gittiğimizi söyleyemeyiz, neden mi? Çünkü biz kavramların içini boşalttık, anlamsızlaştırdık. İçini boşattıklarımızdan bazıları ise; demokrasi, adalet, hak ve hukuk kavramları olmaktadır. Toplumları peşinde sürükleyen bu kavramları eğer anlamı doğrultusunda uygulanmadığı zaman toplumu neye inandıracaksınız?

Bir toplumda demokrasinin olabilmesi için o toplumda hak ve hukukun işlenmesi gerekir. Eğer hak-hukuk işlenmiyorsa diğer kavramlarda işlenmeyecektir. Bugün bir şeyler söyleniyor, yarın işi bittikten sonra başka şeylerin söylemesi de o kavramın içi boşaltılıyor demektir. Böyle kavramlarda gelgitlerin yaşanması o kavramların içini boşaltılması demektir. Siz kavramların içini boşalttığınız zaman toplumun artık hiçbir şeye inancı ve güveni kalmaz, artık herkes bildiği doğrularını uygulamaya koyar ki; bu da kaos ve anarşi ortamını oluşturarak mafyalaşmaya doğru yol alır. Düzensiz bir toplum durumuna düşer, bu da toplumun her yönde gerilemesine yol açar. Bu kavramların içini boşaltanlar sıradan vatandaşlar değildir. Toplumu yönlendirmeye çalışanlar ve toplumu idare etmeye çalışanlardır. Bugün Müslüman ülkelerin geri kalmışlığının sebebi nedir? Onu hiç düşündünüz mü? Bazı art niyetliler hemen cevap vereceklerdir. Diyeceklerdir ki; ”Din bizi geri bıraktı.” Onu diyene şöyle bir soru sorarsanız ”Sizi geri bırakan İslam dininin kaçta kaçını hayatınızda uyguluyorsunuz?” Cevap, hiçbir şey olacaktır. Hayatınızda uygulamadığınız bir şey sizleri nasıl geri bırakacaktır? Ancak bugünkü Müslümanlar da Müslümanlığın içini boşaltmıştır. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Böyle yaptığınız zaman siz, Allah yolunda gitmek isteyenlerin önünü kesmiş olursunuz. Bugün üzülerek söylemek isterim ki; birçok kavram asıl anlamının gereği yapılmadığı için anlamsızlaştırılmıştır.