Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Zonguldak’ın Ereğli ilçesine gelerek Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti. Kavlak her zaman Erdemir işçilerine destek olan başkan Demirtaş’a teşekkür etti.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetim kurulu üyeleri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Demirtaş’ın eşi ışıl Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte kapıda karşıladığı Kavlak kendisine teşekkür etti. Kavlak burada yaptığın konuşmada, “Gülüç Belediye başkanımız Gökhan Demirtaş bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz.Kendisi hem Erdemir hem de Tat Metal’da ki mücadelelerimiz sırasında her koşulda bizlerin yanında yer almış ve emekçilere destek vermiştir. Bende kendisine Türk Metal Sendikası ve tüm işçi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf ziya Odabaş, Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetim kurulunu Gülüç Belediyesi’nde ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Demirtaş konuşmasında “ Göreve geldiğim günden bu yana gerek Erdemir, gerekse Tat Metal’de Türk Metal Sendikası’nın emekçi kardeşlerimiz için verdiği mücadelede hep yanlarında oldum, bundan sonrada olmaya devam edeceğim. Sayın Pevrul Kavlak bir ağabeyim olarak bizlere hep destek oldu. Gülüç’de başta üst geçit olmak üzere yaptığımız birçok hizmette Türk Metal Sendikası’nın ve Genel Başkanı Sayın Pevrul Kavlak ağabeyimin katkısı ve destekleri vardır. Kendilerine bir kez daha bu desteklerinden dolayı Gülüç halkım adına teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de Türk Metal Sendikası ve emekçi kardeşlerimizle bu dostluğumuz devam edecek.” ifadelerine yer verdi.