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Kavgayı ayırmak isteyen bina görevlisini bıçaklayan sanığa 15.5 yıl hapis

Kayseri’de komşusu ile gürültü yüzünden tartıştığı sırada araya giren bina görevlisini bıçaklayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:43
Kavgayı ayırmak isteyen bina görevlisini bıçaklayan sanığa 15.5 yıl hapis

Kayseri’de komşusu ile gürültü yüzünden tartıştığı sırada araya giren bina görevlisini bıçaklayan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir apartmanda 11 Ekim 2018’de meydana gelen olayda iddiaya göre aynı binada komşu olan şüpheli A.U. ile kadın G.T. gürültü çıkarma nedeniyle tartıştı, tartışmayı önlemek isteyen binanın görevlisi A.Ö. de o kata geldi. Tartışma biranda kavgaya dönüşünce A.U. bıçak ile bina görevlisi A.Ö.’yü bıçaklayarak ağır yaraladı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.U.(38) ve avukatlar hazır bulundu. Mağdurlar A.Ö.(41) ve G.T.(37) ise duruşmaya katılmadı.


Mahkemede yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen sanık A.U. “G.T. isimli kadın karşı komşum olur. Olay günü zaten kardeşim ile tartışmıştık, ona çok kızgındım. Sinir hastasıyım. Karşı komşum ile gürültü yüzünden tartıştık, o sıra olay yerine gelen bina görevlisi A.Ö.’yü bir anlık sinir ile bıçakladım, pişmanım” diye konuştu.


Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen sanık A.U. hakkında ceza ehliyetinin tam olduğuna dair gelen rapor okunarak dosyaya konuldu.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.U.’ya ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, ‘silahla tehdit’ suçundan 3 yıl, ‘yasak silah bulundurma’ suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:43
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