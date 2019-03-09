Kavgayı ayırmak isterken vuruldular Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi, kavgaya karışanlardan biri tarafından tabanca ile vurularak yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi, kavgaya karışanlardan biri tarafından silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde karşılaşan Anıl M. ile İsmail Bardan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Anıl M, kendilerini ayırmaya çalıştığı belirtilen Murat Uzun ve Hüseyin Demir'i silahla bacaklarından vurdu. Yaralanan Uzun ve Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Anıl M'nin yakalanması için polisin başlattığı çalışma sürüyor.

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