Kavgayı ayırmak isterken hayatından oldu Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, tarafları ayırmak isteyen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Çakır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı sebebiyle iki aile arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, tarafları ayırmaya çalışan Lokman Aydoğan, ağır yaralandı. Aydoğan kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin de yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapattı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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