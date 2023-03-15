Kavgalı evden ne kız alınır, ne verilir

Bir dostum, oğluna kız istemek için ricada bulundu. Gittik kız evine.

Prosedür gereği üzerimize düşeni yapmaya çalışırken;

Çaktırmadan kızı ve kızın davranışlarını mercek altına aldım. Eğitimci olmanın avantajlarını yaşayan birisi olarak “Bu kız bize yaramaz” kanaatine vardım. Çünkü annesine zaman zaman sert davrandığını, saygısızlığa varan kaş/ göz ve vücut diliyle kendini belli ediyordu. Başka olumsuz haller de gördüm ama, yazı uzamasın istiyorum. Şimdi şu Altılı Masaya bir bakar mısınız. Daha fol yok yumurta yok, yaşanan menfaat kavgalarını görüyor musunuz? Perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuyor mu? Lâfın tamamını deliye derler. “Kumar Masası” başta olmak üzere, yenilir/yutulur cinsten olmayan, onlarca hakareti yapan Akşener;

Şimdi de yeniden “Kumar Masası”na döndü. Diğer kumarcılar da onu bekliyor. Şeref, haysiyet ve onur denen bir şey var.

Deprem, Mavi Vatan, sınır ötesi meseleler, savunma sanayii başta olmak üzere bekleyen mega projeler....gibi. “KUMAR MASASI” oyuncuları mı çözecek. Mercimek kadar beyni olan, bu masaya inanmaz.

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