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Kavgadan kaçarken kadını ezip öldürdü

Şanlıurfa’da kavga ettiği şahıslardan minibüsüyle kaçmaya çalışan şahıs, onu durdurmaya çalışan yaşlı kadını ezerek öldürdü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:21
Kavgadan kaçarken kadını ezip öldürdü

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu akraba aileler, Adana’ya gidip tarım arazinde çalışmaya karar verdi. Aileler birkaç gün önce kendilerini götürmeleri için Abdulrezzak D. isimli minibüs sürücüsüyle anlaştı. İddiaya göre minibüs sürücüsü gelmesi istenen zamanda gelmeyince aileler kendilerini götürmeleri için başka bir sürücüyle anlaştı.

Suriyeli ailelerin başkası bir sürücüyle anlaştığını öğrenen Abdulrezzak D. Eyüpkent Mahallesine giderek ailelerle konuşmak istedi. Burada taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücü Abdulrezzak D. 01 RR 715 plakalı minibüsüne binerek bölgeden kaçarak uzaklaştı.

KADINI EZİP KAÇTI

Kısa süre sonra olay yerine dönen sürücü ile diğer taraf arasında yeniden kavga yaşandı. Minibüsüne binerek kaçmaya çalışan Abdulrezzak D., önünü kesip onu durdurmaya çalışan 63 yaşındaki Siyye El Ali’yi ezdi. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken kaçan sürücü ise cinayet masası ekipleri tarafından Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:21
  1. Şanlıurfa
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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