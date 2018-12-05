Kavgada yaralanan genç kurtarılamadı

Bolu'da, 18 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada başından yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 17 Kasım'da Çıkınlar Mahallesi 72 Evler bölgesindeki arazide yaşanan silahlı kavgada, Emrah T'nin (23) silahından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tolga Kurul (22), tedavi gördüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kurul'un cenazesinin, hastanenin Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacak otopsisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

- Olay

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Emrah T. ile Tolga Kurul ve tarafların yakınları arasında 17 Kasım'da Çıkınlar Mahallesi 72 Evler bölgesinde bulunan bir arazide çıkan kavgada, Emrah T'nin tabancayla ateş ettiği Tolga Kurul başına isabet eden kurşunla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Polis tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen Emrah T. ve akrabası olduğu öğrenilen 4 kişi arasından Emrah T. tutuklanmıştı.