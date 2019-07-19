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Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında, ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:07
Kavgada silahla yaralan kadın kurtarılamadı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde iki gurubun kavgasında, ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan 1 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay gece 03.00 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki gurup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında kavga eden şahıslar tarafından ateşlenen silahtan çıkan mermi ile yaralanan Ebru Tenk (34) isimli kadın yere yığıldı. Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören iki gurup olay yerinden kaçarken, yaralı kadını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Tenk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı Ebru Tenk hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tenk’in cenazesi, hastanede yapılan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Düzce’ye götürüldü. Tenk’in cenazesinin, Cumartesi günü kılınacak öğle namazı sonrası Düzce Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:07
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