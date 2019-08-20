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Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü

20 Ağustos 2019 Salı 12:12
Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. belinden çıkardığı silahla Ö.C'ye ateş açtı. Bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atanmaz'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince M.Ş. ve Ö.C. gözaltına alındı.


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:12
  1. Elazığ
  2. silahlı kavga

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