Kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan M.Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. belinden çıkardığı silahla Ö.C'ye ateş açtı. Bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etti. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Atanmaz'ın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince M.Ş. ve Ö.C. gözaltına alındı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.