Karaman’da çıkan kavgada bıçaklanan Afganistanlı genç ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu Cuma Jomakan Safari (20), ile R.E. (17) ve C.P. (16) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma Jomakan Safari, göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Safari, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Safari, burada yapılan ilk tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra kaçan, R.E. ve C.P., polisin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.