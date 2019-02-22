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Kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi öldü

Adana'da 9 Şubat'ta çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, bir kişi tutuklandı

22 Şubat 2019 Cuma 14:28
Kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde 9 Şubat'ta Suriye uyruklu esnaf Hüsamettin Hacı (34) ve yakınları, Şehit Duran Caddesi'nden hızlı geçtikleri iddiasıyla motosikletli Murat G. (20) ve arkadaşı Naim İnal T. (34) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine parke taşıyla başına vurulan Hüsamettin Hacı yaralandı.

Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Hacı, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra motosikletle kaçan Murat G. ve Naim İnal T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandıkları adreste yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Murat G. tutuklandı, Naim İnal T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Hüsamettin Hacı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen Hacı'nın yakınları gözyaşı döktü.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:28
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