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Kavga milli serveti çürüttü, zarar 5 milyon lira

Haziran 2012 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve o dönem 1 milyon avro harcanarak yapımı gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk solar kurutma tesisi, zamanla çürümeye terk edildi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:42
Kavga milli serveti çürüttü, zarar 5 milyon lira

Haziran 2012 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve o dönem 1 milyon avro harcanarak yapımı gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk solar kurutma tesisi, zamanla çürümeye terk edildi.


2014 yılında Muğla’nın büyükşehir olmasıyla birlikte arıtma tesisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devri gerçekleştirildi ancak solar kurutma tesisi Fethiye Belediyesi’nde kaldı. Dönemin Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmeyen tesisin kullanımına da izin verilmedi. Arıtma tesisinden çıkan çamurun kurutularak hacminin düşürülmesinin amaçlandığı tesis, 2012 de görkemli bir törenle açılmış ve arıtma tesisinin olduğu Çatalarık Mahallesi’nde kokunun giderilmesi konusunda büyük bir öneme sahip tesis çürüdü.



Türkiye’nin ilk solar kurutma tesisi 2014 yılından bu yana çalışmıyor. Kullanılan makinelerin söküldü görülürken, göz göre göre çürümeye sevk edildi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca konuya el atarak tesisin büyükşehir belediyesine devri ile ilgili gerekli işlemlerin başlatılacağını kaydetti.



“5 yılda 5 milyon lira zarar var”


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada; “5 yıllık süreç boyunca Fethiye’mizin ve MUSKİ’nin kaybı 5 milyon liradır. Fethiye halkının paralarıyla yapılan bir tesisin nasıl atıl duruma geldiğini gördük. Bu tesis insanların egosuna yenik düşmüş durumdadır. Fethiye’mizin menfaatleri doğrultusunda yargıya intikal etmiş olan bu durumu en kısa zamanda sonuçlandıracağız. MUSKİ’ye tahsisi konusunda hemen işlemleri başlatıyoruz. MUSKİ elde ettiği geliri tabii ki bu bölgemizde harcıyor. Sayın Osman Gürün’ün de söylediği gibi 350 milyon liralık yatırımı Fethiye’mize yapacak. Biz de iki kardeş belediye olarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte buradaki bütün sorunların çözümü noktasında beraber hareket etmek konusunda kararlıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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