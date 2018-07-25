Ağaç İstanbul
0553 313 94 23

Kavga kızışıyor! Avrupa Birliği'nden ABD'ye 20 milyar dolarlık tehdit

Avrupa Birliği, ABD'nin otomobillere yönelik ek gümrük vergisini uygulamaya koyması halinde 20 milyon dolarlık listenin olduğu bir misillemenin hazırlığının yapıldığını açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:35
Kavga kızışıyor! Avrupa Birliği'nden ABD'ye 20 milyar dolarlık tehdit

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulaması halinde AB'nin 20 milyar dolarlık ticari misilleme hazırlığı yaptığını söyledi.

Malmström, İsviçre'nin Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "Umarım buna gerek kalmaz ve bir çözüm bulabiliriz ama AB Komisyonu çok sayıda ABD ürününü içeren 20 milyar dolarlık uzun bir liste hazırlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

''ORTAKLIK ÜZERİNDE UZLAŞILABİLİR''

Söz konusu gümrük vergisi misillemesinin herhangi bir ABD eyaletini hedefe almayacağına işaret eden Malmström, tarım, makine, yüksek teknoloji gibi çeşitli ürünleri kapsayacağını anlattı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger de, Almanya yayın kuruluşu Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, AB'nin tüm sektörlere yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ancak bunun çelik ve alüminyuma uygulanan mevcut gümrük vergilerinin kaldırılması halinde yapılabileceğini ifade etti.

AB ve ABD arasındaki ticari uzlaşmazlıkları ve ticaret savaşını önlemek istediklerine dikkati çeken Oettinger, mevcut gümrük vergileri kaldırılırsa hızla müzakerelere başlanabileceğini ve hafifleştirilmiş bir Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) üzerinde uzlaşı sağlanabileceğini belirtti.

JUNCKER VE TRUMP GÖRÜŞECEK

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump bugün Washington'da görüşme yapacak.

Juncker, Trump'la ticari konuları görüşecek. Juncker ve Trump'ın transatlantik ticareti geliştirmeye odaklanacakları toplantının diğer gündem maddeleri güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme olacak.

ABD ile AB arasındaki ilişkiler, Trump yönetiminin AB'yi de çelik ve alüminyum ithalatına ilave gümrük vergilerine tabi tutmasıyla gerilmiş, AB buna karşı ticari misillemede bulunmuştu. Trump ise söz konusu gelişmelerin ardından Avrupa'dan ithal otomobillere vergi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:35
  1. Avrupa Birliği
  2. Cecilia Malmström
  3. Günther Oettinger
  4. Jean-Claude Juncker
  5. Donald Trump
  6. Washington

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör ile öğrenci arasında güldüren diyalog: Antalya'nın adına kanma...
    1. Rektör ile öğrenci arasında güldüren..
    2. AK Parti'de 3 il başkanlığına yeni atama
    3. Martins, Atletico Madrid'de
    4. Rahip Brunson'a karşılık Fetullah..
    5. Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik..
    6. 40 yıllık eşini balyozla öldürdü!
    7. Antalya'da komşuların taşlı, sopalı..
    8. Kılıçdaroğlu fena terleyecek!..
    9. Papaz Brunson'a elektronik kelepçeye..
    10. Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
    11. Şiddetli yağış metro seferlerini..
    12. Emery'den Mesut'a destek
    13. Afgan sığınmacılar için uçağı durdurdu!
    14. Barcelonalı yıldız resmen Sivaspor'da
    15. Douglas Pereira dos Santos kimdir?
    16. Saldırı hazırlığındaki 4 terörist..
    17. Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı..
    18. Borsa, günün ilk yarısında arttı
    19. İzmir'de koşarak geldi, görünce yere..
    20. Rahip Brunson tahliye mi edildi? ABD..
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!