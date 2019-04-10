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Kavga ihbarıyla gelen polislere sürpriz yaptılar

Karaman’da kavga ihbarına giden polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle sporcular tarafından hazırlanan sürprizle karşılaştı. Kırıkkale’de, kavga ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı. Taraftarlar, meşale yakarak olay yerine gelen polis ekiplerinin ‘Polis Haftası’nı’ kutladı

10 Nisan 2019 Çarşamba 07:12
Kavga ihbarıyla gelen polislere sürpriz yaptılar

Özel bir spor merkezinin sporcuları, kavga ihbarında bulundu. İhbarı yapılan spor merkezine kısa sürede gelen polis ekipleri ile gece bekçileri, hiçbir şeyden habersizce kavgaya müdahale etmek için salona girdiklerinde sporcular tarafından alkışlarla karşılandılar.

Kendileri için hazırlanan sürpriz karşısında oldukça etkilenen polisler, sporcularla tek tek tokalaşarak teşekkür ettiler. Daha sonra polisler kendileri için hazırlanan pastanın mumunu üfleyerek söndürdüler. İkram edilen pastayı yiyen polisler, çaylarını yudumlarken, saz eşliğinde kendileri için çalınan ‘Mihriban’ türküsünü dinlediler. İHA'nın haberine göre; sporcular, Türk bayrağı altında polislerle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Spor Merkezi sahibi Tuncay Özdemir, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla sporcularımızla birlikte böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Yaptığımız bu sürprizle polislerimizin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Askerimiz gibi polislerimiz de bu vatanı korumak için canla başla çalışıyor. Onların yüzlerini güldüre bildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Kırıkkale'de de benzer kutlama

Kırıkkale’de, ‘kavga’ ihbarına gelen polis ekipleri, Kırıkkalespor taraftar grupları tarafından Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle hazırlanan sürprizle karşılaştı. Taraftarlar, meşale yakarak olay yerine gelen polis ekiplerinin ‘Polis Haftası’nı’ kutladı. 

Kırıkkalespor taraftar grupları, Büyükşehir Parkı’nda bir araya gelerek, polise ‘kavga’ ihbarında bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, alkış ve sloganlarla karşılaştı. ‘Polis haftanız kutlu olsun’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan taraftarlar, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü kutladı. DHA'nın haberine göre; duygu dolu anlar yaşayan polisler, taraftar gruplarına teşekkür etti. Daha sonra pasta kesilip polislere ikram edildi.

Anadolu Kırıkkalespor taraftarlar gruplarından Daltonlar Grup Başkanı Eray Ünver, “Polis Haftamızın 174. Yıldönümünde böyle bir etkinlik ve sürpriz yapmak istedik. Onlar bizim maçlarda güvencemizdir. Gecelerimizin huzuru, gündüzümün öz güveni olarak her zaman yanlarımızda olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bugün onlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu fikir ortaya çıktı ve bu fikri uygulamaya koyduk. Bugün buradan tekrar polislerimizin haftasını kutluyoruz. Emeği olan bütün taraftarlarımızı kutluyoruz. Polislerimizi buraya çağırabilmek için kavga görüntüsü verdik ve emeğimiz zayi olmadı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 07:45
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