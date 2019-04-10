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Kavga ihbarına giden polisler çiçekle karşılandı

Ankara'da motosikletli bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri tarafından Polis Haftası dolayısıyla çiçek verildi

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:45
Kavga ihbarına giden polisler çiçekle karşılandı

ANKARA (AA) - Başkentte motosikletli bir grubun kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri tarafından Polis Haftası dolayısıyla çiçek ve pastayla karşılandı.

Federasyon üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz yaptı.

Yenimahalle ilçesindeki Anadolu Bulvarı'nda toplanan federasyon üyeleri, 155 İhbar Hattı'nı arayarak kavga olduğu bilgisini iletti.

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri, sıklıkla karşılaştıkları kavga eden insanlar yerine, ellerinde çiçekle kendilerini bekleyenleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Polis Haftası'nı tebrik eden federasyon üyeleri, gelen ekiplere yaş pasta ikram etti.

Motosikletli asayiş ve trafik ekiplerinin de katılımıyla kutlama havasına bürünen sürpriz dolayısıyla emniyet yetkilileri de Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz'u telefonla aradı, gösterdikleri duyarlılık için Türk Polis Teşkilatı adına teşekkür etti.

Daha sonra polisler ile federasyon üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:45
  1. Kavga ihbarına gelen polislere motosikletli kuryelerden sürpiz
  2. polis
  3. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu
  4. Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü

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