Kavga ettiği kişinin üzerinden aracıyla geçti Siirt'te kavga ettiği kişinin hafif ticari araçla üzerinden geçerek yaralayan zanlı tutuklandı- Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi

SİİRT (AA) - Siirt'te kavga ettiği kişinin hafif ticari araçla üzerinden geçerek yaralayan zanlı tutuklandı. Veysel Karani Mahallesi 1914. Sokak'ta M.B.S ile F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bu sırada baygınlık geçiren M.B.S. yere düştü. Durumu öğrenen M.B.S'nin oğlu ve çevredeki bir kişi koşarak olay yerine geldi. Bu sırada F.E. aracıyla manevra yaparak M.B.S'nin üzerinden geçti. Olayda M.B.S. ve oğlu yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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