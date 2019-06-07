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Kavga etiğikomşusunun evini yaktı

Fikirtepe’de iki aile arasında kavga çıktı.

07 Haziran 2019 Cuma 01:09
Kavga etiğikomşusunun evini yaktı

Fikirtepe’de iki aile arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri hızını alamayarak tartıştığı ailenin evini ateşe verdi.


Olay saat 23:00 sularında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erler Sokak’ta meydana geldi. İki aile arasında çocukların kavga etmesi sebebiyle kavga çıktı. Kavgaya karışan şahıslardan biri diğer ailenin oturduğu eve girerek evi ateşe verdi. Faciaya davetiye çıkarılan anlara tanık olan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması büyük felaketin önüne geçti.


Olaya tanık olan bir mahalle sakini “Çocuk kavgası büyük kavgaya döndü. Büyük kavgadan sonra burada oturanlar evi yaktı. Bu ayıp bir şey. Böyle bir şey olmaz. Evde tüpler var bu olacak şey değil. Kağıt toplayarak geçiniyorsunuz. Bir parça ekmek bulunca yiyorsun bulamayınca aç kalıyorsun. Böyle şeyler ayıp bir şey. Herkes ekmeği ile geçiniyor. Bayram üstü kalp kurmaya gerek yok.” İfadelerini kullandı.


Olaya tanık olan bir mahalle sakini “Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi bıçaklamadı. Evimiz yandı sadece. Maddi zararımız var.” Dedi


Çıkan yangında evden son anda çocuğunu kurtardığını belirten Ahmet B. “Ben çocuğumun canını zor kurtardım. Oradakilerin evleri var ama bizim evimiz yok. Komple yandı. Bunu yapan bir kavgada evi yaktı. Bunu yapan belli. Polisin gözü önünde yaptılar. İki buçuk yaşında bir çocuğum var içeriden zor kurtardım. Ama bunu yapan kasıtlı olarak yapıyor. İsmini söylemeyeceğim. Birbirlerinin üzerine atıyorlar suçu.” İfadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 01:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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